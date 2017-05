Incendie à l'Unité 17 des PA: L’inhumation des 5 enfants Diaz prévue ce vendredi reportée à une date sine die

Les cinq (5) enfants de la famille Diaz, décédés lors de l'horrible incendie survenu ce mercredi dernier à l'Unité 17 des Parcelles Assainies, ne seront finalement pas inhumés comme prévu aujourd’hui. Selon un membre de la famille, il faudra attendre les résultats de l’autopsie pour connaître les causes de mort de ces cinq frère et sœurs mort par asphyxie.



La même source révèle en outre que "le Papa qui avait l’autorisation d’assister à l’inhumation de ses enfants, est retourné à la Maison et de correction de Thiès".



« La mère des cinq (5) enfants a aussi quitté l’hôpital Principal mais elle ne va pas bien », précise la source citée par Radio Sénégal international (RSI).



Pour rappel, les cinq enfants dont un garçon de cinq ans et quatre sœurs sont tous morts asphyxiés le mercredi passé par la fumée qui se dégageait d'une chambre voisine.