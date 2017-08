Incendie à la Sonacos de Kaolack : Le directeur des Opérations s’explique

Le directeur des Opérations de la Sonacos Sa de Kaolack, a expliqué ce jeudi, les détails de l’incendie survenu dans son entreprise.



« Le sinistre qui s’est produit est lié à une up combustion ; ça veut dire que quand on garde assez longtemps le tourteau des graines d’arachides dans un milieu confiné, c’est normal qu’il s’échauffe ; car, il y a des points chauds qui peuvent manifester des poches d’incendie qu’on maîtrise et qu’on extrait au fur et à mesure », a-t-il explicité.



Il insiste que c'est « ce phénomène qui s’est passé au niveau d’un magasin qui contenait du produit qu’on appelle le tourteau d’arachides à l’usine de Kaolack ».



Par ailleurs, Boulaye Camara rectifie les informations faisant état de 400 mille tonnes de graines d’arachides brûlées, qui « sont inexactes, tout comme celles qui parlent de danger dû à la présence de l’ammoniaque. Car, il n’y a que de la matière appelée tourteau qui est concernée ».



« Ce qui a été dit, ne correspond pas à la réalité de ce qui s’est passé au niveau de l’usine de Kaolack ; on a évoqué des quantités de graines à plus de 400 mille tonnes et d’huile qui seraient brûlées ainsi de risques lié au stockage de produits chimiques », a-t-il recadré sur Rfm.