Incendie au Daaka : Le HCCT compatit à la douleur

Manifestement le choc, la douleur et le désarroi restent le sentiment le plus partagé par toute la population sénégalaise suite à l’incendie macabre au Daaka de Médina Gounass du 12 avril qui a engendré près de 30 morts, de blessés graves et d’importants dégâts matériels.



Un terrible incendie que le HCCT à l’occasion de sa séance de clôture des travaux de sa première session ordinaire de l’année 2017 a daigné compatir à la douleur et formuler des prières aux familles éplorées.



« En ces douloureuses circonstances, Monsieur Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), le Bureau, la Conférence des Présidents et l’ensemble des Hauts Conseillers compatissent à la douleur des familles éplorées et présentent leurs sincères condoléances au peuple sénégalais, aux familles des victimes, à toute la communauté musulmane du pays, au Khalife Général de Madina Gounass, le bien vénéré Thierno Amadou Tidiane Ba et à Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et au gouvernement », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Ainsi, le HCCt, « salue la décision du président Macky Sall de décréter un deuil national de trois jours, après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour l’assistance des familles endeuillées à l’effet d’organiser des funérailles conformes à leur foi et l’ouverture d’une enquête par les services compétents de l’État à l’effet de trouver les causes directes et indirectes de cette tragédie et de prendre les sanctions adéquates et les mesures de prévention effectives les plus appropriées ».





Landing DIEDHIOU, Leral.net