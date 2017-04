Incendie au Daaka: Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) compatit à la douleur

Manifestement sous le choc, la douleur et le désarroi restent les sentiments les plus partagés par les populations sénégalaises suite à l’incendie macabre au Daaka de Médina Gounass du 12 avril, qui a fait près de 30 morts, des blessés graves et d’importants dégâts matériels.



Un terrible incendie à la suite duquel, le HCCT à l’occasion de sa séance de clôture des travaux de sa première session ordinaire de l’année 2017, a daigné compatir à la douleur du peuple sénégalais et formuler des prières aux familles éplorées.



« En ces douloureuses circonstances, Monsieur Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), le Bureau, la Conférence des Présidents et l’ensemble des Hauts Conseillers, compatissent à la douleur des familles éplorées et présentent leurs sincères condoléances au peuple sénégalais, aux familles des victimes, à toute la communauté musulmane du pays, au Khalife Général de Madina Gounass, le bien vénéré Thierno Amadou Tidiane Ba et à Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et au gouvernement », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Ainsi, le HCCt, « salue la décision du président Macky Sall de décréter un deuil national de trois jours, après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour l’assistance des familles endeuillées, à l’effet d’organiser des funérailles conformes à leur foi et l’ouverture d’une enquête par les services compétents de l’État et de trouver les causes directes et indirectes de cette tragédie et de prendre les sanctions adéquates et les mesures de prévention effectives les plus appropriées ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net