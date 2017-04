Incendie au Daaka : Le SEN de l’Apr exhorte le Gouvernement à « tirer toutes les conséquences, afin que pareille situation ne se reproduise plus jamais »

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|

Attristé par ce terrible incendie survenu, mercredi 11 avril 2017, au « Daaka » de Médina Gounass, et qui a occasionné un bilan lourd en pertes de vies humaines et de dégâts matériels importants, « le SEN présente ses condoléances attristées et sa compassion au Khalif Thierno Ahmadou Tidiane BA, aux familles des disparus», note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Ainsi, le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance pour la République (SEN) « exhorte le Gouvernement à procéder à une évaluation exhaustive du sinistre et d'en tirer toutes les conséquences, afin que pareille situation ne se reproduise plus jamais. »



A ce titre, le SEN de l’Apr pense que « le programme présidentiel de modernisation des cités religieuses constitue une opportunité à saisir pour définitivement mettre aux normes de sécurité le site abritant cette retraite spirituelle dont les bienfaits se répandent se Sénégal et à travers le monde entier. »



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook