Incendie au Daaka de Madina Gounass: AJ/PadS demande à tirer les leçons

"C'est avec une grande tristesse que AJ/PADS Authentique a appris l’incendie survenu au Daaka de Madina Gounass, haut lieu de retraite spirituelle le mercredi 12 avril 2017 causant la mort de plus d’une vingtaine de fidèles et de nombreux blessés."



En Bureau politique, le Secrétaire général du parti, Landing Savané et Cie "s’inclinent devant la mémoire des victimes et présentent leurs sincères condoléances au khalife Thierno Ahmadou Tidiane Ba, aux familles des disparus et au peuple sénégalais. Ils souhaitent un prompt rétablissement aux blessés et un retour rapide auprès de leurs familles respectives".



Ainsi, ils demandent au Gouvernement de « prendre toutes les dispositions pour assister les familles des disparus et prendre en charge les blessés dans les meilleures conditions ». L’AJ/PADS souhaite, qu’à l’avenir, « des concertations plus poussées soient engagées avec les autorités locales, civiles et religieuses et l’ensemble des organisateurs de tels événements pour la définition et la mise en œuvre de mesures adéquates pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise ».



Non sans « tirer toutes les leçons de cette tragédie pour anticiper à l’avenir, en accordant une place majeure au principe de précaution et de prévention dans l’organisation des cérémonies religieuses et civiles d’envergure ». Pour finir, Landing Savané et ses camarades saluent les manifestations et autres actes de solidarité qui se sont exprimés partout dans le pays à l’endroit des victimes, s’associent aux prières de l’ensemble de la communauté nationale pour le repos des âmes des victimes et leur accueil au Paradis avant de souhaiter, encore une fois, un prompt rétablissement aux blessés et autres victimes du sinistre.



Libération