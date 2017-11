Incendie au Pakk Lambaye: Aly Ngouille Ndiaye au chevet des sinistrés

Le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye est venu s'enquérir de la situation désastreuse, suite au ravage de l'incendie monstre qui s'est produit hier matin, au Pakk Lambaye de Pikine. En compagnie du maire de Daliford et d'autres autorités, le ministre a effectué une visite pour un état des lieux et compatir avec les victimes. Cependant, il n'y a pas possibilité d'une délocalisation du Pakk selon le ministre mais toutefois, il estime qu'il va prendre langue avec le gouverneur afin de prendre des décisions pour pouvoir décanter une telle situation. Par ailleurs, le ministre a déclaré que l'Etat du Sénégal va appuyer la Sénélec dans ses démarches, pour savoir les causes réelles de cet incendie.

