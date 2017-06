Incendie au daara Idrissa Gaye de Thiès: un talibé mort calciné

C’est un lundi macabre à Thiès après le passage d’un train sur une fille de 15 ans, un autre drame est survenu dans la soirée d’hier. Il s’agit d’un incendie qui s’est déclaré aux environs de 18h 50 au daara du prêcheur de la Rts, Idrissa Gaye, sis aux Parcelles assainies, unité 1.



Bilan : un talibé calciné et plusieurs dégâts matériels. La victime A. A Ndiaye, âgé a peine de 6 ans, fils de Ousmane Ndiaye et de Dieynaba Fall, domicilié aux Parcelles assainies, unité 2, était en train de dormir, selon des témoins, au moment de l’incendie.



Pour l’heure, les causes restent indéterminées, selon les soldats du feu de la 21e compagnie et de secours des sapeurs-pompiers qui se sont promptement déployés sur les lieux pour maîtriser le feu. Le corps de la victime a été transporté au centre hospitalier Amadou Sakhir Ndiéguene de Thiès.



Le Quotidien