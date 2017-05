Incendie aux Parcelles Assainies: Les cinq enfants décédés inhumés aujourd’hui

Annoncée, dans un premier temps, pour hier, après midi, l'inhumation des cinq enfants dans l'incendie qui s'est déclaré dans leur maison à l'Unité 17 des Parcelles Assainies, sera finalement effective aujourd’hui.



Selon "L’Observateur", c’est précisément dans la matinée que les enfants des Dias seront accompagnés dans leur dernière demeure.



Après l’émoi, la profonde douleur et l’élan de sympathie, nées de cette tragédie, une foule de personnes, parents, proches, voisins, notables, autorités locaux , voire étatique et ceux de la société civile sont attendus à la maison mortuaires, lors de cet ultime cérémonie d’à Dieu à ces 5 enfants de même père et de même mère.