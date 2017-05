Incendie aux Parcelles assainies: Macky Sall au secours des victimes Le Président de la République, Macky Sall, a demandé à son Gouvernement hier, lors du Conseil des ministres, d’apporter une assistance à la famille des victimes, en plus de présenter les condoléances de la nation à la famille des cinq personnes décédées, suite à l’incendie survenu à l’unité 17 des Parcelles assainies.

Dès l’entame de sa communication, le chef de l’Etat a tenu à présenter les condoléances de la nation à la famille des cinq personnes décédées, suite à l’incendie survenu hier matin aux Parcelles assainies. Une occasion saisie pour demander au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour apporter l’assistance psychologique requise ainsi que le soutien nécessaire à la famille éplorée.



Il a donc invité le gouvernement à renforcer la présence des sapeurs-pompiers, le contrôle au niveau des lieux d’embarquement et de débarquement, à veiller au respect des normes de sécurité des pirogues et des voyageurs. Ceci par l’application stricte du port du gilet de sauvetage, dont la campagne nationale de sensibilisation doit être intensifiée, estime le chef de l’Etat.



Il a aussi invité le gouvernement à engager l’exécution d’un programme de préservation durable des iles et villes classées patrimoine mondial de l’Unesco.



Rewmi

