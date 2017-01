Incendie dans deux villages à Vélingara : le feu grille 9 maisons et la production saisonnière Un incendie s'est déclaré le 31 décembre 2016 dans deux contrées de Vélingara à Médina Mawdé Bana. Le lourd bilan fait état de 9 concessions emportées avec 55 cases brûlées ainsi que la perte de 50 tonnes d'arachide, 18 tonnes de mil et 41 tonnes de maïs.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 11:18

Les habitants des villages de Medina Mawdé Bana , commune de Némataba et de Doubirou, commune de Kandia ont vécu une triste fin d'année 2016. Dans ces deux localités du département de Vélingara, deux incendies violents ont causé beaucoup de dégâts matériels. Le feu s'est déclaré aux environs de de 15 heures dans la concession d'un nommé Yoro Baldé âgé de 52 ans.



Au début du drame, le fils de ce dernier Aliou Baldémalade et alité a vu les flammes jaillir de la clôture des toilettes et impuissant devant les faits, il a alerté le voisinage. Mais, les flammes sous l'effet du vent ont pu très vite atteindre les autres concessions et se sont propagées dans presque tout le village.



Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers aidés par les populations, les flammes ont pu réduire en cendres 9 concessions avec au total 53 cases dévorées, 50 tonnes d'arachide, 18 tonnes de mil, 41 tonnes de maïs, du coton, des effets vestimentaires et des meubles, une production de foin estimée à environ 500 mille francs CFA sont tous partis en fumée.



Dans le village de Doubirou, commune de Kandia, c'et 4 maisons et 47 sacs d'arachide qui ont été emportés par les flammes sans compter la production de foin estimée là à 500 mille francs. Informés de ces deux incendies, les éléments de la brigade de gendarmerie de Vélingara en compagnie des soldats du feu se sont rendus sur les lieux pour leur soutien aux victimes de ces deux localités qui ont tout perdu. Les causes de ces incendies n'ont pas été déterminés, et pour faire la lumière sur ces deux sinistres, une enquête a été ouverte. Par chance, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.



Source enquête

