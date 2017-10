Incendie dans un immeuble du centre-ville de Dakar : Le bilan fait état d’un mort et de deux asphyxiés

Un incendie s’est déclaré ce jeudi dans la matinée en plein centre-ville à Dakar, à l’immeuble Allianz, sur l’avenue Albert Sarraut. Et le bilan fait état d’un mort et de deux personnes asphyxiées par les flammes. Le feu s’est déclaré un peu avant 10 heures et pour extirper les occupants de leurs appartements, les secours ont dû utiliser des échelles. Et hier, à notre passage sur les lieux, c’était le silence de cathédrale aux alentours de l’immeuble Allianz où a eu lieu le drame.



Sur place, on n’en revient toujours pas. Les images de l’incendie défilent encore dans la tête des rescapés. Sur l’avenue Abdoulaye Fadiga, les uns sont assis à même le sol, et les autres dispersés tout au long de la rue. Et pas besoin de poser des questions pour savoir que cet incendie a marqué les coeurs et les esprits.



Et juste à côté, des policiers, des sapeurs-pompiers et des vigiles qui font des va-et-vient entre les lieux du drame et le rez-de-chaussée. Mais sur les causes de l’incendie, c’est l’omerta, personne ne veut en parler. Et du côté de la police, aucune réaction. Même si l’incendie a été vite maîtrisé par les soldats du feu. Sur place on parle de trois victimes, dont une morte. Elle serait même une Française d’un âge très avancé, 93 ans.



Sa domestique, elle, a été sauvée par les échelles qui servaient à évacuer les habitants de l’immeuble. Car les escaliers étaient impraticables à cause de la fumée.







