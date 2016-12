Incendie de Mbeubeuss : carbonisée par les flammes, Ndèye Ndoumbé Tall laisse derrière elle ses trois enfants mineurs, un père aveugle et une maman "orpheline" ...

Ndèye Ndoumbé Tall fait partie des victimes de l'incendie qui a ravagé jeudi la décharge Mbeubeuss. La dame qui y travaille plus d'une décennie sur le dépôt d'ordure, n'a pas échappé aux flammes. Elle morte carbonisée.



" Je suis la maman de Ndèye Ndoumbé Tall, l'une des victime de l'incendie de Mbeubeuss. Ma fille avait 40 ans. Elle avait trois enfants dont un garçon et deux filles. On vivait Thiaroye avant qu'on ne vienne ici à Ben Barack. C'est une de ses amies qui l'a convaincue à aller travailler à Mbeubeuss", confie Fatou Fall mère de la victime dans le quotidien " Le Témoin".



"Le jour de l'incendie, ajoute la vielle dame, " ma fille a quitté la maison aux environs de 12 heures pour son lieu de travail à Mbeubeuss. Malheureusement, elle est tombée sur l'incendie. Nous sa famille, nous avons appris sa mort le vendredi. Le jeudi, elle n'est pas rentrée. On s'est inquiété parce qu'elle n'avait pas l'habitude de durer trop longtemps là-bas. On m'a demandé d'aller la chercher, je ne pouvais pas parce qu'il faisait nuit et ce n'était pas sûr. J'ai voulu attendre jusqu'au lendemain, c'est à dire le vendredi. Et tôt dans la matinée, à 7 heures plus précisément, on est allé à Mbeubeuss avec entre nos mains sa photo. On a cherché, en vain", témoignage sa mère.



"Le vendredi, ajoute Bilo Bâ , amie et collègue de travail de la défunte, on a passé pratiquement des heures là bas afin d'essayer de la retrouver mis c'était en vain. On pensait qu'elle avait perdu conscience pour aller se réfugier ailleurs. Mais c'est quand on est parti à l'hôpital qu'on l'a finalement identifiée. On ne peut plus avoir une femme comme Ndèye. Elle travaillait depuis plus de 10 ans à Mbeubeuss. Le recyclage des objets était son gagne pain parce qu'elle survenait avec à tous ses besoins". Présentée par ses proches comme la seule soutien de la famille, Ndèye Ndoumbé Tall a laissé derrière elle ses trois enfants mineurs, un père aveugle, une maman "orpheline" ...

