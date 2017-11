Incendie de ‘’Pakk Lambaye’’: Le Président Macky Sall demande au Gouvernement le rapport sur les causes du sinistre L’incendie qui s’est déclenché au ‘’Pakk Lambaye’’ dans la nuit du 16 au 17 novembre, s’est invité aux débats lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 novembre. En effet, le président de la République Macky Sall, évoquant cet incendie d’une rare violence qui a ravagé le « Pakk Lambaye » de Pikine, a exprimé toute sa compassion aux commerçants et acteurs économiques exerçant sur le site.

Face aux ministres, M. Sall a aussi demandé au Gouvernement de lui présenter, dans les meilleurs délais, un rapport exhaustif sur les causes du sinistre, l’état réel des occupations antérieures du site, le recensement des personnes concernées et l’évaluation intégrale des dommages constatés.



Profitant de cette rencontre, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement l’urgence d’effectuer, à l’échelle nationale, l’audit général de tous les marchés et centres commerciaux, et d’engager la mise en œuvre d’un programme de modernisation et de mise aux normes d’urbanisme, de construction, des plans officiels d’occupation du sol, de sécurité civile des marchés et espaces commerciaux, en veillant aux contraintes liées à l’installation des différents réseaux.



