Incendie de deux immeubles à Ouest Foire : les voisins et les sinistrés racontent le drame à Leral.net Un incendie infernal s’est déclenché ce matin à Ouest Foire vers 4 heures. Plusieurs véhicules ont été réduits en cendres, alors que deux immeubles (R+4 et R+3) ont été noircis par les flammes. Beaucoup de millions sont partis en fumée dans cette déferlante infernale. Leral.net dépêché sur les lieux, a interrogé les voisins et une personne qui a vu sa voiture 4X4 partir en fumée. Reportage.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|



