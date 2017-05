Incendie des Parcelles assainies Unité 17: Mansour Fall écope d'un an de prison ferme

Mansour Fall a été reconnu coupable d'homicide involontaire dans l'incendie qui a emporté ses 5 petits-fils à l'Unité 17 des Parcelles Assainies. Le tribunal de Grande instance lui a infligé, ce mercredi, la peine d'un an ferme de prison. Le drame, faut-il le rappeler, a eu lieu le 10 mai dernier, à l'aube. Les enfants qui dormaient ont été pris au piège des flammes. N'ayant pu s'échapper, ils sont morts par asphyxie dans leur chambre. Lors de son procès, le transitaire de 56 ans avait évoqué la volonté divine. Il avait plaidé la thèse de l'accident, même s'il a reconnu qu'il savait que la bougie pouvait provoquer l'incendie.



"Je regrette ce qui s'est passé, car les victimes sont mes petits-enfants". Mais, pour le maître des poursuites, on ne peut toujours rester dans le fatalisme et il y a eu bel et bien négligence de la part du prévenu. Par conséquent, il avait jugé les faits "extrêmement graves" et requis 2 ans ferme pour donner un exemple à tous les Sénégalais.



Ndèye Safiétou Nam avec Enquête

