Incendie du Daaka: Un Imam et son fils arrêtés La brigade de gendarmerie de Kalifourou qui traque les auteurs de l'incendie du Daaka qui a fait 29 morts et une centaine de blessés, a mis la main sur un chef religieux de Médina Gounass qui a été arrêté en même temps que son fils et ses disciples.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 10:29

Un chef religieux de Médina Gounass, imam dans la localité, son fils et deux de ses disciples ont été interpellés dans le cadre de l’enquête sur l'incendie survenu au Daaka de la localité. Ils sont actuellement entre les mains des éléments de la brigade de gendarmerie de Kalifourou, en détachement au Daaka de Médina Gounass. Ils sont suspectés d’être à l'origine de l'incendie. Et lorsque la religion des enquêteurs sera faite que ce sont eux qui ont mis le feu au Daaka, il s'agira alors pour les pandores de voir s'ils ont mûri le plan avec préméditation ou s'ils ont involontairement commis l'incendie qui ne sera pas oublié de sitôt.



Les gendarmes qui sont à Médina Gounass ont également mis la main sur 6 autres individus, les uns pour détention et usage de chanvre indien, les autres pour vol. En déplacement au Daaka pour constater l'ampleur du sinistre et apporter son soutien au marabout de Médina Gounass et à ses disciples, le Président Sall a annoncé la nécessité de la prise de mesures pour éviter de tels drames.



La Tribune

