Incendie du Daaka de Médina Gounass: Quatre suspects arrêtés par la Gendarmerie

L’enquête ouverte par la gendarmerie après l’incendie du mercredi 12 avril dernier au Daaka de Médina Gounass commence à porter ses fruits.

D’après une source de la gendarmerie, quatre suspects, un marabout, son fils et ses deux talibés ont été interpellés puis mis aux arrêts.



Ces quatre individus ont été arrêtés, selon nos sources, parce que l’incendie aurait pris naissance au niveau de leur Daaka.

Mais l’enquête précise que pendant le déclenchement de l’incendie, le marabout était absent des lieux.



Ces quatre suspects sont arrêtés pour incendie involontaire ayant entraîné mort d’homme. En plus de ses quatre personnes, six autres ont été interpellés par les pandores pour divers délits, 2 pour détention de chanvre indien, 2 pour détention et usage de chanvre indien et les deux autres pour de petits larcins.





