Incendie du Marché Zinc de Kaolack: Mimi Touré et Mariama Sarr en profitent pour solder leurs comptes

A Kaolack, l'adversité entre Aminata Touré et Mariama Sarr a atteint son summum. Même dans le malheur, les deux dames de l'Apr, ne ratent pas l'occasion pour étaler leur rancœur. Dans sa livraison du jour, "L'Observateur" raconte que suite à l'incendie qui a ravagé une partie du marché Zinc de Kaolack, l'envoyée spéciale de Macky Sall s'est dépêchée sur les lieux pour apporter le soutien du Président Macky Sall.



Dans son message aux sinistrés, elle a révélé que le chef de l'Etat a décidé de reconstruire le marché pour en faire un marché sous-régional. Seulement, Mariama Sarr qui croit à la récupération politique, est venue 24 heures après, c'est-à-dire hier, dimanche, avec une enveloppe de 4 millions FCfa qu'elle a remise aux sinistrés. La Ministre de la Femme et de l’Enfance, ne s'en est pas s'arrêtée là, car dans son message, elle a invité ces sinistrés à attention aux marchands d’illusions. «Je vous demande de faire attention aux gens qui ne se déplacent que pour récupérer des actions et actes. Des personnes, qui se baladent dans le pays pour tirer profits des malheurs des uns et des autres. Il faut faire attention entre les chercheurs de voix et ceux qui en ont déjà», a-t-elle lancé.

