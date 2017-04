Incendie marché HLM, le ministre Alioune Sarr annonce des mesures: un commerçait doit être assurer c'est une exigeance

Suite à l'incendie qui s'est déclaré au marché des HLM, le ministre du Commerce a fait le déplacement sur les lieux. Ainsi, M. Alioune Sarr invite à plus de prudence sur l'installation de l'électricité mais aussi invite les commerçants à se faire assurer pour mieux exercer et être dans de bonnes conditions de travail. D'ailleurs, M.Sarr a fait savoir que ces derniers doivent s'organiser et avoir une discipline de travail pour parer aux fléaux qui peuvent nuire à leurs activités.

