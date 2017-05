Incendie volontaire à Ndiek Penc: 9 présumés "pyromanes" écroués, les 2 autres placés sous contrôle judiciaire

Parmi les11 jeunes de Bohé Baol arrêtés depuis le 4 mai dernier, les 9 ont finalement été inculpés et placés sous de dépôt pour incendie volontaire sur des lieux servant d’habitation, après avoir fait l’objet de trois retours de parquet.



Les deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire. C’est Me Abdoulaye Babou qui s’est constitué pour assurer leur défense, rapporte « L’Observateur ». Pour rappel, le jeudi 4 mai, Ndiek Penc, une localité située dans la commune de Ndindy (Diourbel), 16 cases ont été incendiées, lors de violents affrontements entre ses habitants et leurs voisins de Bohé Baol, suite à un problème d'adduction en eau potable.



A la suite de ces événements, les éléments de la Brigade de gendarme de Diourbel se sont transportés sur les lieux et ont procédé à des arrestations.