Incendies, accidents, meurtres: Baye Cissé "Borom Kémane" indexe les Djinns

La série d'incendies meurtriers, les accidents et les agression enregistrés ces derniers temps ne sont le fait d'un hasard. Selon le marabout Niassène Baye Cissé, dit "Borom Kémane, ces tragédies sont l'œuvre de forces invisibles. "Nous vivons en permanence avec les Djinns. Ces forces invisibles naturellement se domicilient dans les toilettes. C'est pourquoi, le prophète Mohamed (Pls) a recommandé au musulmans de franchir la porte des toilettes par le pied gauche et d'en ressortir en psalmodiant quelques litanies contenues dans sa Sunna. Les populations doivent prendre en compte ces réalités", a expliqué dans un entretien avec "L'Observateur", celui qui se présente comme un "Soldarou Baye Niasse" (soldat de Baye Niasse).



"Pour lutter contre ces drames, il urge que les autorités étatiques fassent des sacrifices en immolant des bœufs. Mais d'emblée, les gouvernants doivent aider et surtout, assister les couches défavorisées qui peinent à réunir les deux bouts. Il faudra également que le président Sall réussisse sa politique sociale en créant des emplois. Ce qui combattra l'oisiveté", a ajouté le marabout.



Sur le drame de Médina Gounass, "Borom Kemane" soutient que les victimes sont des martyrs parce que morts pour la bonne cause. " Les parents des victimes et tout le Sénégal doivent rendre grâce à Allah. Puisque ces pèlerins décédés dans des conditions atroces, au Daaka de Médina Gounass, sont morts en martyrs sur le champ du Jihad, de la voie de Dieu. Ils sont morts alors qu'ils louaient le Maître des créatures. L'Unique", a-t-il fait savoir .