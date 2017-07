Incident de campagne-Ndella Madior Diouf victime d’un vol en plein tournage avec la RTS…

Un cheveu dans la soupe de la Directrice de campagne de la coalition électorale «Convention Citoyenne»/ Neneen, Ndella Madior Diouf Touré ! L’alliée de l’Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines est victime, ce mercredi en fin de matinée, d’un vol. Alors que celle qui occupe la 4e place sur la liste de la CC/Neneen, procédait avec l’équipe envoyée par la RTS à l’enregistrement d’un temps d’antenne sur les voies de Sacré-Cœur 3, la voiture 4/4 de la Présidente du réseau des radios Saphirs a été visitée.



L’absence de son chauffeur aidant, les malfrats sont partis avec de nombreux papiers de Madame Touré comme son passeport et celui de son fils, son ancienne et nouvelle carte d’identité, sa carte d’électeur, des bijoux de valeur, ses I phones 4 et 5, sa tablette dernier cri, entre autres effets personnels. La fille du professeur Madior Diouf qui parle d’un sabotage savamment mûri et nourr,i compte déposer, dès ce jeudi, une plainte contre X sur la table du Procureur Général.

Communiqué