Incidents de Demba Diop : l’USO suspendue "à titre conservatoire

(APS) - L’Union Sportive de Ouakam (USO) a été suspendue "à titre conservatoire" par la Fédération sénégalaise de football, suite aux incidents ayant provoqué la mort de huit personnes au stade Demba Diop, samedi, lors de la finale de la coupe de la Ligue de football, annonce le comité d’urgence de la FSF.



Cette décision prise conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est "sans préjudice de la procédure qui sera entamée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel", en relation avec cette affaire, selon une copie de la première décision rendue par la FSF dans cette affaire.



La fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel ont par ailleurs décidé de se porter partie civile après l’ouverture d’une information judiciaire dans cette affaire.



Huit personnes ont trouvé la mort et 88 autres blessés suite à l’effondrement d’un pan du mur d’une tribune du stade Demba Diop de Dakar, suite à des échauffourées entre supporteurs de l’US Ouakam et du Stade de Mbour, incidents dont les premiers seraient à l’origine, selon les premiers éléments d’enquête évoqués par les responsables du football national.



Les supporteurs de Mbour, voulant évitant les projectiles du camp adverse, se sont entassés sur le rebord d’un des murs de la tribune découverte qui a finalement cédé sous leur poids.



Le président de la République du Sénégal a demandé, suite à ce drame, qu’une enquête soit conduite et ses résultats transmis à la justice "dans les meilleurs délais", afin que les responsabilités soient situés et les fautifs sanctionnés.