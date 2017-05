Incidents du match Thiossane-Assur: Amara Traoré, ex-sélectionneur national suspendu pour 2 ans

La Commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a eu la main lourde sur Amara Traoré et Mamadou Sow dit Pa Sow, respectivement Conseiller du Président et Intendant de l’Association sportive de la Sucrière de Richard Toll.



Réunie le mercredi 10 mai 2017 et après délibération, l’instance de la FSF a infligé aux susnommés deux ans ferme d’interdiction d’exercice de« toute activité relative au football » et à payer chacun une amende de 100.000 FCfa.



Amara et Pa Sow sont jugés comme les instigateurs de violences lors des incidents survenus au match (National 2) interrompu face à l’Asc Khombole, le 27 avril dernier au stade Caroline Faye de Mbour. Le club de Richard Toll écope aussi d’un match perdu (2-0), d’une amende de 400.000 FCfa et à jouer ses deux prochaines rencontres à huis- clos.



Le club Sucrière de Richard Toll est jugé responsable des désordres ayant entraîné l’arrêt définitif du match par l’arbitre, à la 82e minute de jeu, avant son terme, avec les motifs du match, jets de projectiles, voies de fait sur les joueurs et dirigeants du club de Thiossane de Khombole. Ces incidents avaient fait plusieurs blessés, dont les deux entraîneurs des deux équipes et de nombreux supporteurs issu des deux camps.



(Source: L'Observateur)