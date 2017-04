Incroyable ! Nous avons retrouvé le sosie de François Hollande. Photos

Il se nomme Michel Poulaert, 46 ans. Il est le sosie du président Français François Hollande. Ce coach en optimisme, aussi conseiller municipal à Tarnos, s’en amuse.



« Un serveur dans un restaurent m’a demandé, il y a quelques années, si j’étais François Hollande. En plaisantant, j’ai acquiescé et je lui ai suggéré d’envoyer ma note au siège du Parti Socialiste ! » A cette époque où François Hollande n’était pas encore président, la situation l’amuse. En 2012, lorsque Hollande se déclare à l’élection présidentielle, la vie de Michel Poulaert prend une autre tournure. « Je portais des lunettes et j’avais la même coiffure que lui, avec une mèche de côté. Je me faisais arrêter dans la rue, on me demandait des photos, c’était du harcèlement. Et ce n’est pas flatteur de ressembler à quelqu’un qui a dix-sept ans de plus. Si encore on m’avait comparé à Brad Pitt ! »









Depuis lors, Michel a reçu beaucoup de propositions. Il a notamment joué le rôle du Président dans le long-métrage les Gamins, d’Anthony Marciano, en 2013. « On m’a aussi contacté pour faire un rap et même un film porno ! » Outre cette ressemblance, il exerce aussi en politique en tant que conseiller à Tarnos (Landes), mais pas sur le même bord politique. « J’ai plutôt l’étiquette Les Républicains », s’amuse Michel.











« Les candidats devraient être plus optimistes »





C’est avec humour et psychologie que Michel Poulaert illustre, au travers de sketches et ateliers, des situations de crise. « Les sciences ont démontré que la propension au bonheur est inscrite dans notre ADN. Mais ceux qui ne disposent pas de cette génétique, peuvent entraîner leur cerveau à être optimiste. On a tous notre destin en main ». Pour lui, les candidats à la présidentielle devraient faire de vraies propositions pour le grand nombre. Et être plus optimistes. L’optimisme, toujours selon Michel, simplifie la vie. Ce n’est pas la naïveté, c’est une volonté.





afrik.mag