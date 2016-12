Incroyable : La plus petite fille du Monde, regardez

Kenadie Jourdin Bromley, connu dans le monde entier comme "LE PLUS PETIT ANGE" est né le 13 février 2003, aux huitième mois de grossesse la mère a obtenu qu'ils lui fissent une échographie où ils ont vu que quelque chose n'allait pas bien.



Le plus petit ange est né en pesant moins d'un kilo. Elle souffre de "dwarfism primordial" une dérivée de enanismo o acondroplaxia (une forme de nanisme extrêmement rare) qu'environ 100 personnes souffrent dans le monde.



Seules 100 personnes au monde en sont affectées. Les individus sont extrêmement petits, et ce dès la gestation. Une anomalie qui peut être détectée avant la naissance. Après la venue au monde, la croissance se poursuit « normalement » pour ces enfants, tout se développe de manière saine, mais le retard par rapport à une croissance de taille normale est irréversible.



Les personnes qui en sont atteintes ne pèseront pas plus de 3 kilos et n'arriveront pas à mesurer plus de 60 ou 70 centimètres, et dépassent rarement leur trentième année.