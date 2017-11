Inculpés par un procureur Fédéral: Diabel Samb et Mamadou Ndao encourent la perpétuité

Les deux Sénégalais arrêtés pour vol à main armée aux Etats Unis ont été inculpés ce 30 octobre et placés en détention provisoire, par un procureur fédéral de Manhattan, Hoon H. Kim. Lequel a retenu contre eux, trois délits : vol à main armée, complot en vue de commettre un vol à main armée, utilisation d’une arme à feu pendant et en relation avec un crime de violence. Et, d’après le journal "Libération" qui rapporte l’information, Diabel Samb et Mamadou Ndao encourent des peines de prison allant de 20 ans à la perpétuité.



D’après l’acte d’accusation, le 24 octobre 2017, Ndao et Samb ont commis un vol à main armée dans un magasin Verizon situé à Scarsdale, New York. Samb est entré dans le magasin avec une arme à feu. Il a brandi l’arme contre deux employés du magasin et leur a ordonné d’ouvrir un coffre-fort qui se trouvait dans l’arrière-boutique du magasin.



Ndao est ensuite entré dans le magasin avec une valise, que Samb et lui ont rempli de téléphone portables et d’autres appareils électroniques. Après le vol, ils ont pris la fuite dans un véhicule garé à l’extérieur du magasin. Les forces de l’ordre ont intercepté Samb et Ndao à Mount Vermon, New York où ils ont finalement été appréhendés par le département de la police de Greenburgh.



Les forces r l’ordre ont récupéré leurs vêtements et l’analyse des ADN a révélé qu’ils sont impliqués au moins dans deux braquages. De nombreux téléphones portables volés et d’autres appareils électroniques ont été récupérés ainsi que la valise que Ndao avait prise dans le magasin Scarsdale Verizon.

