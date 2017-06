Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Inde: Les administrateurs de groupe WhatsApp et Facebook risquent la prison Rédigé par la rédaction le 3 Juin 2017 à 00:00 | Lu 334 fois

Selon une ordonnance conjointe délivrée par le magistrat de district de Varanasi et le chef de la police de la ville, des messages offensifs tels que des rumeurs, ou des fausses nouvelles diffusées dans les groupes WhatsApp ou Facebook peuvent faire atterrir l’administrateur du groupe en prison.

Le DM de Varanasi, Yogeshwar Ram Mishra, et SP Nitin Tiwari ont récemment promulgué un ordre commun selon lequel un FIR (premier rapport d’enquête) peut être déposé contre un administrateur de groupe si la rumeur ou des informations trompeuses sont diffusées sur son groupe de réseaux sociaux.



L’ordonnance se lit en partie: « il existe plusieurs groupes sur les réseaux sociaux qui sont nommés dans les groupes d’actualités et aussi des groupes avec d’autres noms qui propagent des informations et des nouvelles qui ne sont pas authentiques. Ceux-ci sont transmis sans contrôle ».

L’ordre indique que les administrateurs de groupes sur les réseaux sociaux devraient être prêts à assumer la responsabilité et la propriété des groupes. L’administrateur doit inclure uniquement les membres qu’il connait personnellement. Si une déclaration est faite par un membre du groupe qui est fausse, l’administrateur du groupe doit le nier sur le groupe et retirer le membre du groupe.

« En cas d’inaction de l’administrateur du groupe, il sera considéré comme coupable et des mesures seront prises contre lui », a déclaré l’ordonnance.



Un tel poste doit également être signalé au poste de police le plus proche, afin que des mesures puissent être prises contre le membre en vertu de la loi, ajoute la note. La loi sur les technologies de l’information, et le Code pénal indien sera appliqué en cas de violation de ces lignes directrices.

L’ordonnance a également précisé que les ordres de la Cour suprême, et de diverses hautes juridictions seront prises en considération lors de l’action en cours. « Alors que la liberté d’expression sur les médias sociaux est importante, elle vient également avec une responsabilité », a déclaré l’ordre.



afrk.mag

