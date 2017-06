Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Inde : ce petit garçon est considéré comme un dieu pour quelque chose qui le distingue des autres. Photos Rédigé par la rédaction le 15 Juin 2017 à 23:26 | Lu 106 fois

Le jeune Dulha Singh âgé de 8 ans aime jouer et sourire comme tout autre enfant de son âge. Cependant, il possède quelque chose qui le distingue des autres.

En effet, quand ce jeune indien est né, ses parents ont fait un incroyable constat sur leur enfant. Le bébé portait une queue poilue. Et des poils ont commencé à pousser sur le bas du dos, avec le temps. Sa famille révèle que la queue serait une malchance.



Quand sa mère a décidé de la couper, elle est morte avant qu’elle puisse le faire. Par conséquent, ils l’ont laissé grandir avec et avec le temps, Dulha est devenu un dieu, du moins dans les yeux des villageois locaux d’Amritsar, dans le Punjab en Inde. Ils croient qu’il est une incarnation d’Hanuman, le dieu singe hindou.





Dulha saute sur les arbres et les villageois le confondent à un dieu et l’adorent, car ils savent que ce garçon est la réincarnation du dieu Hanuman. Fait intéressant, il est très doué pour grimper aux arbres, tout comme les singes. Cela n’a servi qu’à renforcer la croyance des habitants en ses pouvoirs surnaturels. Le seul fait de le toucher est une bénédiction pour la communauté qui venait d’accepter le dieu singe comme une divinité.



Dulha vit avec son oncle Sahib Singh et sa tante. Des villageois viennent de près et de loin pour l’adorer et toucher sa queue pour recevoir des bénédictions. « Les gens viennent le voir tous les jours. Ils croient qu’il est Hanuman Ji », déclare sa tante.



Dulha ne semble pas s’apitoyer sur son sort, car pour lui, c’est un cadeau de Dieu. Il n’est pas gêné par les regards bien qu’il ne comprenne pas pourquoi les gens viennent chez lui pour recevoir des bénédictions.



afrk.mag

