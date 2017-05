Inde: un mariage vire au drame, 24 morts ! (Photos)

En Inde, la célébration d’un mariage a tourné au drame. plusieurs personnes invitées à assister à la cérémonie, ont trouvé la mort.

En effet, 24 personnes ont été tuées et 26 autres blessées, mercredi soir, lorsqu’un mur s’est effondré lors de la célébration d’un mariage dans le nord du pays.





Les invités avaient trouvé refuge, à la suite de fortes pluies, sous une cabane, lorsque le mur s’est effondré.

Selon les médias locaux, des stands de nourriture étaient installés le long du mur pour le mariage.



Les invités au mariage s’étaient réfugiés mercredi soir sous un abri en tôle adjacent à ce mur haut d’environ quatre mètres et long de vingt-sept lorsque celui-ci est tombé, a déclaré à l’AFP, Anil Tank, chef de la police locale.

« Le mur et l’abri en tôle adjacent se sont effondrés en raison d’une tempête », a-t-il expliqué.



La police a ouvert une enquête et l’un des gestionnaires du lieu a été interpellé, soupçonné d’homicide par négligence, selon une source judiciaire locale.

« Les blessés ont été envoyés immédiatement dans les hôpitaux voisins et le traitement leur a été administré », a affirmé Anil Tank.

» Nous allons tenter de déterminer si les propriétaires avaient une licence valide. Dans la négative, les poursuites appropriées seront lancées », a déclaré le juge Narendra Kumar à la presse, annonçant des dommages et intérêts de 50.000 roupies (775 dollars) pour les familles de chaque personne décédée.





Triste fin pour les personnes décédées. Elles qui, en se rendant à ce mariage, espéraient vivre, et partager d’intenses moments de joie.

Hélas! la mort rodait par là, et le seul refuge qu’avaient trouvé des invités, pour se mettre à l’abri de la pluie, était, malheureusement, le lieu, où ils allaient perdre la vie.



Dommage!



afrk.mag



