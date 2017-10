Indépendance de la Catalogne : Dakar manifeste son soutien à l'Espagne

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, a exprimé vendredi, le soutien du Sénégal à l’Espagne, après le vote du Parlement catalan en faveur de l’indépendance de la Catalogne.



Le Parlement catalan a adopté, vendredi, près d’un mois après le référendum d’autodétermination, un "processus constituant" pour se séparer de l’Espagne.



La résolution adoptée par le Parlement catalan constitue "la République catalane, comme Etat indépendant et souverain de droit, démocratique et social". Elle a été adoptée, vendredi en début d’après-midi, avec 70 votes pour, 10 contre et 2 blancs.



En réaction à ce vote, le ministre sénégalais des Affaires étrangères a réaffirmé vendredi, le soutien du Sénégal à l’Espagne.



"J’ai suivi cette proclamation d’indépendance. Ce que je peux dire, c’est que le Sénégal reste attaché à la légalité constitutionnelle, ainsi qu’à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Espagne", a déclaré Me Sidiki Kaba, dans des propos rapportés par un communiqué transmis à l’APS.



Plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne et les Etats-Unis ont exprimé leur soutien au gouvernement du Premier ministre Mariano Rajoy et à l’unité de l’Espagne.



Ce dernier a annoncé vendredi en début de soirée, la destitution du président catalan, Carles Puigdemont, et la dissolution du Parlement de Catalogne.



Il a aussi convoqué de nouvelles élections dans la région, fin décembre.