Indisponible jusqu'en septembre: Cheikhou Kouyaté forfait contre le Burkina Faso

Le capitaine des "Lions" s’est blessé lors de sa pré-saison avec son club West Ham. De ce fait, il va rater le début du championnat. Selon son coach, la blessure n’est pas si grave mais il va revenir en septembre. Ce qui fait qu’il ne sera pas disponible pour rejoindre les" Lions" en fin août.



Le Sénégal va jouer contre le Burkina Faso le 28 août et 3 septembre prochains, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2018. Le capitaine des "Lions" était déjà absent lors des matchs contre l’Ouganda et la Guinée Equatoriale.





wiwsport