Inefja de Thiès : Ce que vous ignorez sur l’exclusion des six (6) pensionnaires

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

Les pensionnaires de l’Institut National d'Education et de Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA) tous de jeunes non-voyants ont manifesté depuis ce jeudi matin pour protester contre l’exclusion de six (6) de leurs camarades. En effet, ce que vous ignorez peut être de cette exclusion, c’est que ces derniers ont violemment séquestré et ligoté un des leurs âgé de six ans en date du dimanche 26 février 2017, renseignement un communiqué que Leral.net vous livre in extenso :



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook