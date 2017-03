Inégalité entre femmes et hommes: Seules 4% des femmes sont propriétaires fonciers Dans le cadre de la journée internationale de la femme, (JIF), les entreprises Sanofi et Total en partenariat avec Onu femmes-Sénégal, ont organisé une table-ronde sur le thème : « Droits des femmes au travail ». Une occasion pour les femmes juristes, sociologues et chefs d’entreprises de pointer du doigt les inégalités dont sont victimes les femmes dans le monde du travail.

Au Sénégal, le monde du travail a connu de fortes mutations avec la présence des femmes dans les corps de métier traditionnellement réservés aux hommes.



Avec une population de 15,3 millions d’habitants environ en 2017, dont 7.648.408 femmes et 7.597.938 homme, soit respectivement 50,05% et 49,6% et, un taux de croissance de 6,5%, le Sénégal est classé au niveau mondial dans la catégorie des pays à développement humain faible. Il occupe le deuxième rang des pays les plus dynamiques en Afrique de l’ouest, derrière la Cote d’ivoire.



L’indice de développement humain (IDH) s’élève à 4,446 et l’indice ajusté aux inégalités se mesure à 0,305.



Ce qui place le Sénégal parmi les pays, aux plus faibles indicateurs avec un taux de pauvreté de 46,7%.



Même si la condition des femmes s’est largement améliorée, depuis quelques décennies grâce à l’intensification du plaidoyer, avec un indice d’inégalité de sexe de 0,305%.



Les écarts entre hommes et femme se creusent dans le monde du travail.

Seulement 30% des femmes participent dans le marché de la main-d’œuvre. Le taux d’emploi est estimé à 47,8% chez les hommes contre 24,7% chez les femmes.



Au niveau du secteur de l’agriculture, seulement 4% des femmes sont propriétaires fonciers. Elles représentent 70% de la force de travail et 47% de la main-d’œuvre.



Globalement, 16,4% des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes contre 83,6%pour les hommes.

latribune

