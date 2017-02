Infanticide à Bambey : elle accouche une semaine après son mariage et tue son bébé adultérin Comme une traînée de poussière, la nouvelle s’est propropagée dans tout le Baol. Une dame mariée il y a seulement une semaine, donne naissance à un enfant de sexe masculin qu’elle finit par tuer pour éviter d’être la risée de la famille de son époux à appris la radio Rfm.



En effet, les faits se sont déroulés ce dimanche, dans le village de Gawane dans le département de Bambey. Selon nos confrères, c’est une jeune dame qui venait d’être mariée à un garçon dans cette localité. Mais au moment de célébrer les noces, personnne sauf Dieu, l’omniscient et elle, étaient au courant de cette grossesse.



Néanmoins, elle accepte de regagner sa nouvelle demesure. Quelques jours après, elle se tord de maux de ventre. Et jusque-là, personne encore moins son nouveau mari, n’était au courant de ce qui allait suivre. Arrivée à l’hôpital et après consultations, les infirmiers qui avaient décelé la grossesse, la conduisent à la maternité où elle accouche quelques minutes plus tard.



Et profitant d’un moment d’absence de la sage-femme, elle étrangle l’enfant de sexe masculin qu’elle cache dans un cou de la salle d’accouchement. Intriguée à son retour de la disparition fortuite du bébé, la sage-femme lui pose des questions.



Comme rassurée, elle avoue son crime et donne le mobile de son acte. « J’ai été mise enceinte par mon copain avant de regagner le domicile de mon mari », a-t-elle révélé. C’était sans compter avec cette dernière qui a avisé illico presto ses supérieurs hiérarchiques avant d’alerter la police.



A en croire la Rfm, la mise en cause est actuellement, gardée à vue pour enquête. En attendant son déferement prochain pour infanticide.



