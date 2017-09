Maurice Ndour est victime d’une entorse à la cheville. Mais l’entraineur Porfirio Fisac est confiant. «Le staff médical travaille avec le joueur et nous espérons le récupérer avant les quarts de finale. Maurice Ndour aime son pays et il est prêt à jouer avec un seul pied », confie-t-il. Le natif de Mbour devrait être sur pied lors du second tour.



