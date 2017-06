Inflation de candidatures aux Législatives

Quand les professionnels de la politique commencent à avoir peur des 49 provisoires listes candidates aux législatives 2017, ils parlent de candidatures fantaisistes, comme Le Diakhaté qui sert de président du groupe parlementaire du pouvoir ou d'augmenter la caution comme le plus gueulard des pistoleros qui nous servent de députés.



Eux-mêmes ne parlent de la dizaine de listes issues du conglomérat bicéphale qui a dirigé et mis à genou notre pays pendant 57 années. Si eux-mêmes ne peuvent pas éviter cette inflation d'offres, pourquoi le reste des 14 millions de Sénégalais devrait les regarder, les enterrer pour les 57 prochaines années.



La démocratie n'est pas fantaisiste, c'est une expression libre et réelle



Dans un marché quand un ou deux produits sont de mauvaise qualité et hyper coûteux, il faut s'attendre à une inflation supersonique de n'importe quelle concurrence. C'est ce qui nous arrive avec la ou les dernières législatures de ce pays.



Quand pour une assemblée nationale, les citoyens réunis ne peuvent pas vous citer plus de 20 députés qu'ils connaissent, alors qu'ils se pavanent en 4X4 hyper luxueuses aux frais de Sa Majesté le peuple, se tapent des indemnités entre 36 et 250 fois supérieures au SMIC officiel alors qu'il n'ont que pour palmarès, de faire passer des lois sur mesure qu'on leur propose où de s'insulter publiquement, s'ils ne battent des records d'absentéisme.



Cette vie belle et facile, tout le monde en est capable. On n’a pas besoin de faire 150 ans de carrière politique pour aller dormir à l'hémicycle et voter "oui" à chaque proposition.



En tout état de cause, le monde bouge vite et la nouvelle génération de citoyens est au fait de ce qui se fait de mieux dans ce monde, personne ne peut s'arroger le monopole de la bêtise dans un pays.



Après cela, cette inflation de listes de candidature, dont la mienne, est quand même inquiétante, il n'est qu'une conséquence d'un paysage politique mal assaini, laissé à des gens qui ont que le profit en tête, non érigé en sacerdoce, mais plutôt en courte échelle, le manque de démocratie et de renouvellement dans les franges politiques, l'opacité totale dans leur gestion et le non respect de la législation des partis politiques.



On ne peut pas être né avec les noms de Wade, Niasse, Khalifa Sall, Tanor Dieng, Aminata TALL et Cie, grandir et faire l'école avec ces mêmes noms et mourir en les laissant continuer leur emprise sur le pays.



Ces personnes qui s’accrochent toujours à faire souffrir nos cœurs, étaient dans les salons feutrés des Giscard, Mitterand, Reagean, Bush, Gorbatchev, Tatcher Helmuth Kohl etc...on en a marre, du balai.



Bachir DIOP

Candidat Coalition

Front national/Baatu Askanwi