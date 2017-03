Injures à l’endroit d’un gendarme: Le taximan Abdoul Diop prend 15 jours ferme A l’avenir, Abdoul Diop sera plus prudent et plus respectueux sur la route. Interpellé par un gendarme en civil, le taximan ne s’est pas privé de l’abreuver d’insultes. Poursuivi pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, il a été condamné à 15 jours ferme.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 12:09 | | 1 commentaire(s)|

Sur les différentes routes, on se plant souvent de l’indiscipline dont les taximen font montre dans les rues de la capitale, la preuve par le chauffeur Abdou Diop ; hier, le taximan, qui comparaissait pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, a été condamné à 15 jours de prison.



Ce conducteur de taxi s’était mal garé sur la voie publique. Interpellé par le gendarme, qui était en civil, sur son comportement qui porte préjudice aux autres usagers, Abdou Diop a refusé de déplacer son véhicule. Malgré l’insistance du pandore, qui était en civil, le taximan est resté intransigeant.



Piqué par on ne sait pas par quelle mouche, il a commencé à abreuver d’insanités le gendarme. « Malay doundeul di doundeul sa bay (c’est grâce à moi que toi et ton père arrivaient à vivre). » Seulement, il ignorait que la personne qui est en face de lui, était un homme de tenue.



Ce dernier finira par décliner son identité mais le taximan n’en avait cure. Dans tous ses états, il a continué à l’injurier. Il a fallu l’intervention d’un deuxième gendarme, cette fois en tenue, pour qu’Abdou Diop, conscient d’avoir largement dépassé les bornes, accepte de déplacer enfin son véhicule. Mais, le mal est déjà fait.



Il a été arrêté et déféré devant le procureur qui l’a placé sous mandat de dépôt pour les délits sus mentionnés. Devant le juge du Tribunal de flagrants délits, il a fait son mea culpa en arguant qu’il ne savait pas qu’il avait affaire à un gendarme. « Je lui ai même demandé pardon sur-le-champ. Je ne pouvais pas savoir que c’était un policier, car il portait un Tee-shirt et un pantalon », raconte-t-il.



Cette attitude du taximan n’a pas laissé de marbre le procureur qui lui a fait une leçon de morale en lui montrant quelle attitude avoir envers les autres conducteurs et sur la voie. « Vous les conducteurs de taxi vous vous croyez les maîtres des routes », lui fait-il remarquer. Il poursuit sur un ton toujours soutenu: « Arrêtez d’être indisciplinés sur les routes, vous pensez qu’elles vous appartiennent». il a requis 15 jours de prison ferme.



Source Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook