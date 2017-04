Injures au chef de l'Etat: Il retourne en prison quelques heures après son élargissement

Pour avoir proféré des insanités à l'endroit du Président Macky Sall, Harfang Kaba est retourné en cellule le jour même de son élargissement de prison



Ressortissant guinéen en séjour depuis deux ans à Louga, Harfang Kaba, 38 ans a signé hier, son statut de délinquant récidiviste. Jeune saisonnier employé dans les périmètres maraîchers de Potou, il purgeait une peine de 6 mois pour une autre cause, à la prison de Louga. Elargi le 11 avril, le bonhomme n'a trouvé meilleure destination que celle d'un débit de boissons sis au centre-ville, "pour évacuer le stress emmagasiné en prison", comme il l'affirme à la police.



Confortablement installé au bar, Kaba qui n'avait plus bu une seule goutte d'alcool depuis son arrestation, lève le coude sans modération. En un temps record, il vide plusieurs bouteilles. Saoul comme un Polonais, il ne tarde pas à se donner en spectacle et sera chassé des lieux par les proposés à la sécurité...



Une fois dans la rue, Kaba sous l'emprise de l'alcool, s'en prend aux autorités judiciaires de la ville et au chef de l'Etat, Macky Sall qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux. Les passants qui n'ont pu le raisonner ont avisé les éléments du commissariat urbain. Arrêté puis interrogé, Kaba a tenté de relativiser les faits, imputant ses dérives à son état d'ébriété. Aussi, il a soutenu ne pas se rappeler avoir proféré des insanités. Il a été déféré au parquet de Louga.