Inondations à Saint-Louis : Amadou Niang au chevet des populations de Pikine Bas-Sénégal (vidéo)

En cette période d’hivernage émaillée par des inondations qui affectent négativement le vécu des habitants de la ville de Saint-Louis, le responsable politique de l’Apr à Pikine Bas-Sénégal, a trouvé judicieux d’engager, avec des jeunes de sa localité, des actions citoyennes dans le but d’abréger les préoccupations de ce fléau sporadique.



En effet, le responsable politique s’est attelé avec des jeunes, membres de associations « Jappal Ma Japp » et du collectif des riverains à une vaste opération de remblai des axes inondés de Pikine, pour permettre aux populations de passer une fête de Tabaski sans entraves. Ainsi des convois de gravats ont été acheminés dans les rues et ruelles affectées.



Cette dynamique portée par Amadou Niang est saluée à sa juste valeur par le délégué de quartier de Pikine Bas-Sénégal, Bassirou Diaw.



« C’est une assistance que nous magnifions à sa juste valeur. En période d’hivernage, les 2000 âmes qui vivent, ici, souffrent. Si, aujourd’hui, un fils de la localité exprime ce volontarisme et cette attention à l’égard de ses concitoyens, nous ne pouvons que nous en réjouir », s’est réjoui Bassirou Diaw, avant d’inviter les autres fils de sa circonscription à s’inspirer de l’action d’Amadou Niang.



Galvanisé par la satisfaction de ses voisins, Amadou Niang ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il annonce la poursuite de cette opération dans d’autres localités de la ville.



« C’est une manière de remercier les populations d’avoir voté pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) lors des législatives. Nous avions mené une campagne très intense à Pikine et nous avons bien entendu et noté leurs doléances. Aujourd’hui, c’est le moment de revenir auprès d’elles et de les aider », a-t-il dit.



Amadou Niang a, par ailleurs, adressé une mention spéciale à la Mairie de Saint-Louis et à Mansour Faye, qui dit-il, « nous a considérablement soutenus dans cette action ».