Insalubrité à la veille de Tabaski : Abdoulaye Diouf Sarr mobilise 2 000 agents de nettoiement à Dakar

Le ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l’aménagement du territoire a lancé, ce vendredi 1er Septembre 2017, l'opération spéciale de gestion des déchets solides sur toute la région de Dakar.



« L’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG) va mener cette opération sur une durée de trois (3) jours (avant, pendant et après la fête), pour permettre à la capitale de garder son état de salubrité, notamment au lendemain de la célébration », a soutenu Abdoulaye Diouf Sarr.



Cette opération vise, selon M. Sarr à « assurer le service minimum auprès des ménages, pour éviter les dépôts sauvages et autre nuisances et à assurer le service en continu, au niveau de certains endroits névralgiques (lieux de cultes, marchés…), pour permettre aux musulmans de prier en toute quiétude ».



A cet effet, 2 000 agents et d’importants moyens matériels sont mobilisés pour la réussite de ces opérations.



« Les opérations de nettoiement se dérouleront simultanément dans les quatre départements : Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque », a expliqué Abdoulaye Diouf Sarr.







Landing DIEDHIOU, Leral.net