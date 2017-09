Insalubrité aux abords de la cité de l'ancienne piste : le maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr interpellé Ousmane Kanté, tête de liste départementale de Dakar de la coalition Joyyanti, banquier de formation, HEC Paris, membre de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) lors des élections législatives du 30 juillet prochain a interpellé sur sa page facebook, le maire de Yoff Abdoulaye Sarr sur l’insalubrité qui règne aux abords de la cité de l'ancienne piste avec des photos à l’appui.

Je préfère me concentrer sur les réalisations du #President_de_la_Republique ayant un #avantage pour les Sénégalais. Je vais en parler, les vulgariser et y apporter des critiques constructives si nécessaires.

"#SENEGAL_MOMA_NIOR

Je ne fais pas de politique pour servir ou défendre des hommes ou des femmes quelque soit leurs statut nak.



J aime trop ma Liberte.

Je me suis engage en politique pour servir et défendre notre Republique et les Sénégalais.

J en profite pour faire un appel au maire de la commune de Yoff M

#Diouf_SARR .



Monsieur le maire allez voir ce qui se passe aux abords de la cite de l'#ancienne_Piste, #Li_rafetoulll et demander à vos services compétents de nettoyer cette zone c est risquée pour la population de Yoff et les gens qui y travaillent.

Je ne cherche rien pour éclairer certaines idées mal intentionnées.

Je dis Alhandoulilahi!"





