Inscription pédagogique à l’UCAD: Le calvaire du guichet automatique

Le nouveau bachelier, déjà orienté, doit s’acquitter des frais d’inscriptions d’un montant de 25 500 francs CFA auprès des prestataires de services (Wari, Joni Jono, etc). Après cette phase, un reçu lui permet, une fois à l’université, de valider son inscription. Et ce, en constituant au préalable, un document administratif afin de le déposer au niveau de la scolarité.



Pour faciliter cette inscription, depuis deux semaines, l’administration a dégagé et défini les jours de passage ; chaque département a son jour d’inscription. Car, avant que cette mesure ne soit prise par la scolarité, tous les nouveaux bacheliers s’inscrivaient le même jour sans distinction de département. Par conséquent, ils étaient obligés de passer la nuit à la belle étoile. Du moins pour ceux qui n’ont pas de logement. Une situation qui perdure jusqu’à présent vu le nombre important d’étudiants. Alors que les inscriptions s’arrêtent ce lundi 16 janvier 2017. Et les cours ont même démarré dans plusieurs facultés. Oumar est un nouveau bachelier résidant à Keur Massar. A l'instar de nombre de nouveaux bacheliers, il est venu valider son inscription au service scolarité. « Je me suis inscrit sur la liste déjà. Mais comme je n’ai pas de chambre, je vais dormir au hall du pavillon A. comme ça à 8 heures, je serai présent aux heures de rappel", a confié Oumar Ndiaye.



Quoi qu’il en soit, c’est un véritable parcours de combattant auquel sont livrés les nouveaux bacheliers. D’abord, il y a une liste nocturne au niveau des facultés. Les inscriptions sur ces listes démarrent à 21 heures jusqu’à minuit. Un seul rappel est prévu et c’est à 5 heures du matin. Enfin, à 8 heures du matin, ces étudiants commencent à faire la queue. La scolarité est ouverte de 8 heures à 15 heures.



Il n’y a pas de comité d’accueil. Il y en a qui paient 500 francs même à d’autres étudiants résidant au campus pour se faire inscrire sur les listes nocturnes. Il n’y a qu’un guichet unique », nous explique Ibrahima Ciss, au milieu d’une foule immense devant le service scolarité.



Le processus est au ralenti parce qu’il n’y a pas assez de guichets. Ces bacheliers sont obligés de constituer des listes de présence à 21 heures et d’attendre jusqu’à 5 heures du matin pour faire un rappel. « Il y a des nouveaux bacheliers qui passent la nuit ici », a informé Boubacar Dramé, membre de la liste « Soleil » de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, venu s’enquérir de la situation de ces bacheliers.



« Il n’y a aucun changement, aucune innovation n’est apportée pour faciliter l'inscription aux nouveaux bacheliers. Il faut revoir le système parce que les nouveaux bacheliers sont très fatigués. De plus, ils ont d'énormes difficultés de trouver un logement. C’est la routine ici à l’UCAD", se désole Boubacar Dramé.



Source Vox Populi