Inscriptions sur les listes électorales, Djibo Kâ dénonce les lenteurs

"Par rapport au rythme des inscriptions sur les listes électorales et de l'établissement des cartes nationales d'identité biométriques de la CEDEAO, la DPE exprime ses soucis face aux lenteurs liées à l'insuffisance des commissions administratives d'inscription de carte nationale d'identité, et demande avec insistance qu'elles soient notablement augmentées, en particulier dans les zones dites rurales", sollicitent Djibo Kâ et l'URD.



L'URD a aussi déploré le fait que l'opposition ait décidé de bouder les négociations autour du consensus. "Examinant la question relative au processus et contrôle du processus électoral, la DPE exprime ses ses regrets de voir qu'une partie de l'opposition sénégalaise a boudé les discussions engagées autour de ce dossier".



Elle lance ainsi un appel à la classe politique dans son ensemble, à la responsabilité et à la retenue pour que le consensus déjà acquis dans son principe, soit maintenu ou consolidé. Les rénovateurs ont également émis le souhait de participer aux élections législatives avec Benno Bokk Yaakaar, et proposent une large concertation pour une majorité parlementaire de la mouvance présidentielle.



La DPE qui s'est également penchée sur la question de la crise en Gambie, s'est réjouie du dénouement heureux de la situation. Elle salue ainsi le travail abattu par la communauté internationale en général et le Président Macky Sall, en particulier. Non sans féliciter le Président de la Gambie Adama Barrow.



source: la tribune