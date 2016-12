Inscriptions sur les listes électorales : le cri de coeur d'un Sénégalais d'Espagne

"Devoir de citoyen, nous sommes en hiver et la presque totalité des Sénégalais sont rentrés au pays et leur séjour au Sénégal coïncidera avec la venue de la commission pour les inscriptions. Ainsi, nous souhaitons un décret afin que quiconque se trouvant au Sénégal puisse s'inscrire et en même temps s'identifier avec sa carte de résidence européenne. Vu qu'on va élire des députés de la diaspora, il serait encore mieux que l'on obtienne la possibilité d'aller voter en masse le moment venu. Je vous remercie d’avance".

