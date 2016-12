Insécurité à Keur Mbaye Fall : quatre individus ligotent une dame et emportent des bijoux en or et une importante somme d'argent L'insécurité qui s'est installée à Keur Mbaye Mbaye Fall commence à prendre des proportions inquiétantes. Ce qui s'y est passé ce mardi 20 décembre 2016 est digne des films hollywoodiens. Ainsi , quatre personnes se sont introduites dans la demeure d'une dame, l'ont ligoté et ont emporté ses bijoux en or et une grosse somme d'argent.

A l'instant où les rues de la localité sont désertes, où la majeure partie des populations résidentes du quartier sont parties vaquer à leurs occupations, c'est le moment choisi par quatre jeunes malfaiteurs pour s'introduire dans le domicile de la dame répondant aux initiales de MCD.



Avec un plan savamment mûri, ils parviennent à entrer sans attirer l'attention des voisins assis devant leur maison. Une fois dans la demeure, ils parviennent à ligoter et bâillonner la dame âgée et la menace avec un couteau et un coupe-coupe. Ils accomplissent leur méfait en toute quiétude avant de sortir tranquillement dans la rue.



L'un des malfrats venus en scooter s'en est allé avec le butin et le reste de la bande s'est dispersé dans les rues de Keur Mbaye Fall parmi les poursuivants des braqueurs. Un jeune habitant du quartier témoigne, "je les ai rencontrés, ils étaient correctement habillés. Ils m'ont dit qu'ils poursuivaient les malfaiteurs qui se sont introduits dans la maison de MCD".



Depuis lors à Keur Mbaye Fall, l'indignation est la chose la mieux partagée dans le quartier. Les populations soutenant que c'est une femme qui fait beaucoup de bien dans le quartier et ne méritait pas ce qui lui est arrivé, espéraient de tout corps que les malfrats seraient bien vite arrêtés et sévèrement punis.



La dame MCD essaie tant bien que mal de garder son calme. Elle soutient ainsi, "ils ont pris beaucoup de d'argent et beaucoup de bijoux en or que je gardais. Ils se sont aussi attaqués à ma fille, ils ont pris dans la chambre la somme de 120 mille francs CFA. Je rends grâce au Tout Puissant car cela pouvait être pire. Ils m'ont ligoté, bâillonné et menacé avec un couteau, mais cela pouvait être pire, ils ne m'ont pas tué par la grâce du bon Dieu", confesse la victime.



Pour l'heure, une plainte a été déposée à la gendarmerie et l'enquête suit son cours. Et pendant ce temps, la psychose s'est installée dans le quartier face à cette insécurité galopante qui prend de l'ampleur à Keur Massar.



