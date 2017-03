Insécurité galopante : les Layennes vont proposer des solutions ce dimanche

Face à l’insécurité galopante dans notre pays, les Layennes vont proposer des solutions ce dimanche. Ce sera à l’occasion de leur conférence annuelle au Grand Théâtre le dimanche 05 mars à 15 h.



Cette année le conférencier Serigne Cheikh Mbacké Laye va se pencher sur la problématique Paix et Sécurité. Un thème d’une grande actualité avec la recrudescence de la violence au Sénégal. Il n’y a pas que les artistes qui remplissent le grand théâtre.



L’année dernière pour leur conférence religieuse annuelle, la CELLULE de DAKAR de l’Association Socio-Culturelle Islamique Daara Seydina Limamou LAHI avait rempli le Grand Théâtre. Cette année pour leur conférence annuelle sous la conduite de Serigne Cheikh Mbacké LAHI, les layennes comptent rééditer l’exploit sous la houlette de Maimouna Ndoye Seck, Ministre du Tourisme et des Transports aériens. Comme il est quasi certain que le Grand théâtre va refuser du monde il est prévu des écrans géants pour ceux qui n’auront pas la chance d’accéder à la salle.



