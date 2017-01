Voici un jeune homme d’une corpulence extraordinaire. Âgé seulement de 25 ans, Arbab Khizer Hayat a une force qui surprend plus d’une personne. Ce jeune pakistanais est capable de tirer à l’aide de ses mains des objets les plus compliqués à déplacer.



Selon plusieurs médias locaux pakistanais, ce dernier est capable de tirer un tracteur, une voiture, simplement avec ses mains. Avec une main, il peut soulever un homme qui pèse plus de 70 kilos. Hayat vit dans la ville de Mardan au Pakistan.



« Mon but est de devenir le champion. Je remercie Dieu de m’avoir donné ce corps. C’est une question de temps avant de me lancer dans l’arène mondiale d’haltérophilie » a-t-il confié.





Son régime alimentaire au quotidien est aussi fascinant que sa grande taille. Il consomme de la nourriture qui peut avoir environ 10.000 calories par jour. Son régime alimentaire comprend 36 œufs pour le petit déjeuner, plus de trois kilos de viande, cinq litres de lait et beaucoup plus. Avec une taille de 1.90 m, Hayat ajoute qu’il ne fait face à aucun problème de santé en raison de son poids phénoménal.







«J’ai commencé à prendre du poids pendant mon adolescence, mais j’ai réalisé que je voulais entrer dans les championnats d’haltérophilie et être un homme fort. J’ai donc continué à prendre du poids. Mon objectif immédiat est de participer à des compétitions World Wresting Entertainment (WWE). Je cherche à atteindre les cibles de poids et je consulte des médecins pour maintenir la meilleure nutrition.»