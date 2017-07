Insolite: Niba Sène, une candidate de Bby France, n’a pas pu voter !!!

Voilà une information qui va faire jaser de l’APR- France jusqu’au sommet de la présidence. Niba Sène, la candidate dont l’investiture par Macky Sall a été vivement très contestée, ne peut pas voter à Paris. La raison: elle est inscrite à Dakar.



Des responsables de l’APR ont fait des pieds et des mains auprès du consul et de la DECENA pour la faire voter quand même. Mais rien n’y fait. La DECENA ne veut accorder aucune dérogation, justifiant que Mme Niba sène n’est sur aucune liste en France.



Pour saupoudrer le camouflet et voiler la face, des responsables de l’APR ont voulu recourir à un funeste stratagème : tremper le doigt de la candidate dans l’encre indélible pour qu’elle puisse dire qu’elle a voté. Mais, pour l’heure, ça ne passe pas. Mme Niba Sène est assise dans un coin et, est à la risée de tous ceux qui ont eu vent de l’info insolite du jour au centre de Paris-Montreuil.



Mais que dit la loi électorale pour ce cas de figure? Quelle incidence ce non-vote de la candidate aura-t-il sur la liste de Benno Bokk Yakaar ENCO ? La liste dirigée par Demba Sow sera-t-elle forclose? Ou c’est l’intéressée seulement, qui ne pourra pas sièger Place Soweto ? Afrique Connection vous revient avec des réponses.